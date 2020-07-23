Луческу — тренер "Динамо". Как отреагировали на решение Суркиса фанаты и специалисты

23 июля или 1 апреля?

Новым главным тренером киевского "Динамо" официально назначен Мирча Луческу. Случилось то, чего не мог себе представить, наверное, ни один болельщик киевского "Динамо". Именно с приходом румынского специалиста в донецкий "Шахтер" в 2004 году началось непримиримое противостояние Киева и Донецка в украинском футболе, которое продолжается до сих пор.

Непримиримость соперников в последние годы стала настолько острой, что многие бывалые болельщики "Динамо" уже считают "Шахтер" большим "врагом", чем в свое время был московский "Спартак". Встречи двух команд всегда носят принципиальный характер, несмотря на положение в турнирной таблице. Именно Мирча Луческу был мотиватором "Шахтера" все эти годы, и он нередко откровенно неуважительно отзывался о киевском клубе и его болельщиках.

Президент "Динамо" Игорь Суркис долгое время сталкивался с проблемой выбора главного наставника команды, который смог бы возродить былую славу клуба. Несмотря на то, что после безвременного ухода Валерия Васильевича Лобановского команда выигрывала чемпионства и завоевывала кубок Украины, ее игра не вызывала у болельщиков эмоций, сходных с теми, которые они испытывали, когда у руля был мэтр.

Надежда забрезжила в период первого пришествия в команду российского специалиста Юрия Семина в 2007-2009 годах, однако и тогда, несмотря на завоеванное чемпионство, команда проиграла принципиальному сопернику, донецкому "Шахтеру", в полуфинале кубка УЕФА. Донецким клубом тогда руководил именно Луческу и в итоге сумел взять трофей.

После успешного сезона 2009 года Семин решил уйти в родной "Локомотив", и в "Динамо" началась череда назначений и увольнений главных наставников. На этом посту пытались добиться успехов Валерий Газзаев, старый-новый тренер Юрий Семин, легенда "Динамо" Олег Блохин, бывший игрок команды Александр Хацкевич, Алексей Михайличенко. Только лишь Сергею Реброву удалось завоевать два чемпионских титула в 2015 и 2016 годах, однако на европейской арене команда не блистала.

После увольнения Алексея Михайличенко в конце этого сезона, на вакантное место главного тренера "Динамо" рассматривались кандидатуры таких специалистов, как Рауль Рианчо, Ненад Белица, Юрий Вернидуб, Сергей Ребров, Виктор Скрипник. Но Игорь Суркис сделал свой выбор – Мирча Луческу.

Ультрас негодуют

Что ж, реакцию болельщиков долго ждать не пришлось. В Telegram размещено заявление ультрас "Динамо" (Киев), которое не оставляет сомнений об их отношении как к новому наставнику, так и к президенту клуба.

"Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо", – это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой", – говорится в заявлении.

Фанаты призвали всех работников клуба написать заявления об увольнении и пообещали провести протестные акции.

"Мы обращаемся ко всем работникам «Динамо», в которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуаций – написать заявление на увольнение. Всех болельщиков, кому болит за "Динамо» так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества – акции протеста не заставят себя долго ждать", – заявили ультрас.

Комментаторы не находят слов

Назначение Луческу также раскритиковал известный украинский комментатор Денис Босянок.

"Я не могу цензурными словами объяснить. Как болельщик "Динамо" не могу относиться серьезно к этому решению. Для меня это настолько неприемлемый вариант, что я до сих пор не могу его понять. Не понимаю абсолютно логики ни этого решения, ни человека, который его принял. Это даже не плевок в лицо армии болельщиков клуба, а откровенное и циничное неуважение ко всем настоящим фанам "Динамо", – сказал Босянок в интервью ua-football.

Негативное отношение по поводу назначения прозвучало не только из уст болельщиков "Динамо", а и от бывших подопечных Луческу. Например, свое недоумение высказал экс-нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей.

"Для меня это непонятно. В футболе бывают разные случаи: "Барселона" – "Реал", примеры есть в европейских чемпионатах. Луческу добился многого в "Шахтере", отдал хорошие годы. А проходит некоторое время и он возглавляет вечного конкурента. Мне немножко непонятно. Я знаю его как специалиста. Он не будет исповедовать динамовский стиль. Луческу будет выбивать у клуба карт-бланш", – цитирует экс-футболиста Tribuna.com.

Бывший тренер киевского Динамо, прославленный в прошлом футболист Йожеф Сабо вообще отказался верить в произошедшее.

"Я просто отказываюсь в это верить. Только что приехали из канала записывать интервью по этой теме. Но я просто не верю, что такое возможно!", – заявил Сабо Tribuna.com.

Одобряет меньшинство

Не столь эмоционально описывает ситуацию вокруг назначения Луческу спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко.

"Не знаю, что получится у Мирчи Луческу с "Динамо", но однозначно могу сказать, что своим решением Игорь Суркис добавляет нашему чемпионату колоритности, яркости, небанальности. Ждем огня в новом сезоне, как на поле, так и за его пределами. Удачи, Мистер!" – написал Вацко в Twitter.

Реакция соцсетей

В Сети на приход к рулю "Динамо" экс-наставника донецкого "Шахтера" отреагировали бурно. Большинство болельщиков и экспертов были шокированы назначением Луческу, а кто-то даже возмущен таким решением владельцев столичного клуба.

"Никто так много не сделал для Динамо, как президент Игорь Суркис...Только благодаря ему ненавидеть родной клуб стало все больше людей", – пишет в Twitter пользователь Роман Мельник.

"А вы говорите, мир не сошёл с ума)))) Мирча Луческу главный тренер Динамо Киев", – поражается Олег Володарский.

"Я так понял, что это продолжение вчерашнего Луцка… Луческу взял в заложники Динамо", – написал пользователь Кардинал Simon.

Что думает Луческу?

Сам Луческу, по-видимому, осознает новый вызов в его карьере и обещает добиться с Динамо высоких результатов. К тому же, он не скрывает, что рад своему возвращению в Украину.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", – сказал Луческу сразу после назначения.

Что ж, как говорят, "будем посмотреть". Мирча Луческу, безусловно, хороший специалист, который не скрывает своих амбиций стать великим.

Для справки. Тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу – Румыния, Италия, Турция, Украина. К слову, киевский клуб – не первое "Динамо" в футбольной биографии румынского наставника. В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском "Динамо", которое в последствии тренировал.

В донецком "Шахтере" (2004-2016 годы), Луческу 8 раз выиграл чемпионат Украины, 6 раз завоевал национальный Кубок, а в 2009 году привел горняков к исторической победе в Кубке УЕФА.