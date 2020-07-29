Луческу – 75: юбиляру прислали поздравления бывший и нынешний клубы

Новому наставнику киевского "Динамо" Мирче Луческу сегодня исполнилось 75 лет. Как слало известно каналу Footballua, сегодня вечером, отмечая свой день рождения, Луческу будет ужинать с семьей Суркиса и сотрудниками "Динамо", а завтра он встретится с игроками.

Мирчу Луческу поздравили с днем рождения новый и бывший его клубы – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

От имени "Динамо" юбиляра поздравили президент клуба Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте киевского клуба:

Уважаемый Мирча!

Сердечно поздравляя Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности.

Приверженец зрелищной, искрометной игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, содействуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого Шахтера – лучшее тому подтверждение.

Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, житейская и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском Динамо, способствуя возвращению клубу его заслуженного статуса.

Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, приверженности Фортуны. А в жизни – мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати!

С уважением,

президент ФК Динамо Киев Игорь Суркис,

капитан команды Сергей Сидорчук.

Футбольный клуб "Шахтер" также поздравил Луческу с юбилеем и пожелав ему здоровья и преданных друзей.

"ФК Шахтер поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", – говорится в тексте поздравления на официальном сайте "горняков".

Назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.

Накануне в румынских СМИ появилась информация о якобы отставке Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо". Якобы румынский специалист не может "мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба".

Однако президент Динамо Игорь Суркис развеял сомнения, официально заявив, что Луческу остается на должности главного тренера.