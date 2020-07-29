Ломаченко признан лучшим боксером-легковесом по версии Boxingtalk

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров в своем весе по версии Boxingtalk.

Также, на 35 месте расположили украинца Дениса Беринчика (13-0, 7 КО).

ТОП-10 рейтинга боксеров легкого веса по версии Boxingtalk:

Василий Ломаченко (Украина) Теофимо Лопес (США) Джервонта Дэвис (США) Дэвин Хэйни (США) Хавьер Фортуна (Доминиканская Республика) Хорхе Линарес (Венесуэла) Ричард Комми (Гана) Люк Кэмпбелл (Великобритания) Эммануэль Тагое (Гана) Ли Селби (Великобритания).

Основные достижения Василия Ломаченко:

В 2008 году в Пекине стал олимпийским чемпионом.

На Олимпиаде 2012 года, которая проходила в Лондоне, снова стал лучшим.

В составе команды "Украинские атаманы" Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.

Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC.

Напомним, в 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.