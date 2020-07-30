Пресс-конференция Луческу: после назначения в "Динамо" Мистер звонил Ахметову

Новый наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу сегодня, 30 июля, был официально представлен игрокам и дал свою первую пресс-конференцию.

Об этом сообщается на официальном сайте киевского клуба.

"Я очень рад вернуться в Украину, видеть вас и разговаривать с вами и очень желаю, чтобы все вместе мы перешли через этот порог. Потому что клуб сейчас нуждается в лучшем. Я соскучился по вам и надеюсь, что вы тоже по мне", – сказал Луческу в вступительном слове.

Многолетний наставник "Шахтера" сообщил, что после подписания контракта с киевским "Динамо" он звонил президенту "горняков" Ринату Ахметову. По словам румынского специалиста, президент "Шахтера" понял, почему он подписал контракт с "Динамо".

"Шахтер" для меня – это сумасшедшая история. Но это история, эмоции. Была проделана огромная и очень классная работа. Я профессиональный тренер, и поэтому чувства чувствами, но я должен оставаться профессионалом и идти вперед", – сказал Луческу.

"Очень большое уважение к тому, что было в "Шахтере". Спасибо большое президенту, болельщикам, игрокам, с которыми я добился больших результатов. Но эта страница перевернута, начинается новая жизнь", – добавил он.

В рамках пресс-конференции Луческу также представил свой новый тренерский штаб. В него вошли: бывшие игроки "Динамо" Олег Гусев и Огнен Вукоевич, а также Диего Лонго, Эмил Карас и Михаил Михайлов.

"Гусев и Вукоевич должны понимать мою филиософи, они должны ее принимать, чтобы в будущем передать ее другим поколениям футболистов, это очень важно. Что касается их обязанностей, то Гусев будет заниматься футболистами группы атаки, а Вукоевич — полузащитой, средней линией. Я буду отвечать за оборону, и контролировать общий процесс взаимодействия всех вышеназванных звеньев", – сказал Луческу.

Он добавил, что Михаил Михайлов будет отвечать за подготовку вратарей, а Диего Лонго будет заниматься физической подготовкой футболистов.

"Тренером вратарей остается Михаил Михайлов... Также в тренерский штаб входит Диего Лонго, который будет заниматься физической подготовкой футболистов и другими вопросами. Мы будем делать акцент на том, чтобы уменьшить количество травм у игроков, особенно мышечных травм, которых было очень много в последнее время. Это беспокоит. Мы должны исключить эти моменты в будущем", – сказал Луческу.

Отметим, назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.

Накануне в румынских СМИ появилась информация о якобы отставке Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо". Якобы румынский специалист не может "мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба".

Однако президент Динамо Игорь Суркис развеял сомнения, официально заявив, что Луческу остается на должности главного тренера.