В Украине болельщикам разрешат ходить на футбольные матчи

В Украине начнут постепенно пускать зрителей на футбольные матчи, но с соблюдением определенных требований карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Требования, в частности, будут касаться заполнения секторов.

Основными требованиями для допуска зрителей на футбольные матчи являются:

заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25%;

соблюдение социальной дистанции;

обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах;

проведение проверки температуры на входе.