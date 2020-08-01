Хорватский защитник Пиварич покидает киевское "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" Киев не стал продлевать контракт с 31-летним хорватским защитником Йосипом Пиваричем, срок действия которого истекает 6 августа 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"ФК "Динамо" (Киев) благодарит Йосипа Пиварича за профессионализм и самоотдачу за время выступлений в нашей команде. Желаем Йосипу успехов и побед в его дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении.

Йосип Пиварич – серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в составе сборной Хорватии. Дебютировал за киевское "Динамо" 20 августа 2017 года. Всего за "бело-синих" он провел 47 матчей во всех турнирах. В январе 2019 во время матча на сборах против чешской "Спарты" повредил передние крестообразные связки колена, в связи с чем, пропустил вторую половину сезона 2018/19.

Напомним, главным тренером футбольного клуба "Динамо" Киев стал многолетний наставник донецкого "Шахтера", румынский специалист Мирча Луческу.

Назначение Луческу тренером "Динамо" стало большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов, так и в лагере фанатов киевского клуба.