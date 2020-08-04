Стало известно, с кем Динамо проведет первый матч при Луческу

Киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч с представителем Второй лиги "Вересом" при новом тренере Мирче Луческу в рамках подготовки к новому сезону.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"Соперник киевлян целенаправленно готовится к стыковым поединкам против последней команды первой лиги и имеет шансы повыситься в классе по итогам сезона", – сказано в сообщении.

Назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.

Накануне в румынских СМИ появилась информация о якобы отставке Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо". Якобы румынский специалист не может "мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба".

Однако президент Динамо Игорь Суркис развеял сомнения, официально заявив, что Луческу остается на должности главного тренера.