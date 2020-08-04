Ведущая украинская легкоатлетка дисквалифицирована на 20 месяцев за употребление допинга

Украина лишилась одной из ведущих легкоатлеток, которая могла претендовать на медали Олимпиады-2020. Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Кроль (ранее выступала под фамилией Прищепа) дисквалифицирована за употребление допинга.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

В феврале Наталья Кроль сдала положительную допинг-пробу. В крови украинки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. С 23 февраля ее отстранили от всех соревнований до окончательного решения.

Украинская спортсменка признала, что нарушила антидопинговых правил и не будет ничего оспаривать в Дисциплинарном трибунале.

Решением Athletics Integrity Unit (независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике) Наталья Кроль дисквалифицирована на 20 месяцев (с 16 января 2020 до 15 сентября 2021 года) Таким образом, наша спортсменка пропустит Олимпийские игры, которые запланированы на август 2021 года.

Кроме того, аннулированы все результаты украинки, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков, а также призовых и денежных вознаграждений.

Наталья Кроль специализируется в беге на 800 метров. Она чемпионка Европы на этой дистанции 2016 и 2018 годов, чемпионка II Европейских игр (2019 год) в командном первенстве. На Олимпийских играх в 2016 году заняла 14-ое место в беге на 800 метров.

Напомним, олимпийский чемпион 2012 года по тяжелой атлетике в весовой категории 105 кг украинец Алексей Торохтий в декабре 2018 года был дисквалифицирован на два года из-за допинга.