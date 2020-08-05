Сергей Макаров покинул должность президента ПФЛ

Сергей Макаров покинул пост президента Профессиональной футбольной лиги Украины. Такое решение одобрило большинство представителей клубов Первой и Второй лиги во время внеочередного собрания, пишет Footballua.

Ранее 24 клуба письменно выразили недоверие Макарову.

Исполняющим обязанности главы ПФЛ назначили первого вице-президента Ассоциации любительского футбола Украины и члена комитета любительского футбола УЕФА Александра Каденко.

Сергей Макаров после своей отставки отметил, что не собирается держаться за кресло, а спокойно уйдет, чтобы никому не мешать, пишет Тribuna.

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"Удачи всем клубам. Я ухожу с высоко поднятой головой. Мы работали честно, чисто и прозрачно. Старались обеспечить всем клубам равные условия и развивать соревнования. Первая лига этого сезона – лучшая минимум за последние 10 лет. Я вижу, что мое дальнейшее пребывание начинает вредить клубам. На клубы оказывается давление, они из-за меня страдают. Я этого не хочу. Желаю всем успехов", – сказал Макаров.

По его словам, вместе с ним уходит и часть команды. В частности, уже написали заявления спортивный директор, руководители юридического и маркетингового направления и главный бухгалтер.

Сергей Макаров возглавлял Профессиональную футбольную лигу с 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Украине начнут постепенно пускать зрителей на футбольные матчи, но с соблюдением определенных требований карантина.

Недавно несколько сотрудников футбольного клуба "Металлист-1925" (Харьков) заразились коронавирусом. Инфицированными могут быть от 5 до 12 работников клуба.