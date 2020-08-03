В Англии специально кашляющих в сторону соперника футболистов будут удалять с поля

Футбольное руководство ставит преднамеренный и очевидный "акт кашля" по степени наглости на один уровень с ударом кулаком.

Футбольная ассоциация Англии в период пандемии коронавируса ввела новые рекомендации для судей. Нововведения касаются поведения игроков на поле.

Об этом пишет издание The Times.

В частности, рефери будут иметь право показывать красные карточки и удалять с поля футболистов, умышленно кашляющих на соперников или официальных лиц матча.

Как поясняют СМИ, руководство английского футбола ставит преднамеренный и очевидный "акт кашля" по степени наглости на один уровень с ударом кулаком.

При этом судьи не будут нести ответственность за контроль над соблюдением социальной дистанции во время празднования забитых голов, а также не смогут как-либо штрафовать игроков за плевки.

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