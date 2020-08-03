Донецкий "Шахтер" изготовил памятник в честь 75-летия своего легендарного тренера Мирчи Луческу, но передумал его открывать после того, как румынский специалист перешел в "Динамо". Об этом сообщили в прямом эфире программы Профутбол.

"Горняки" хотели провести торжественную церемонию еще в 2015 году на "Донбасс-арене", когда команда вернется в Донецк , но из-за войны планы пришлось изменить. Памятник ждал своего часа на базе "Шахтера" в Киеве.

За неделю до своего юбилея Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо", и после этого памятник в виде лавки с сидящим на ней румынским специалистом был спрятан подальше от главного помещения тренировочной базы.

Отметим, назначение Луческу тренером "Динамо" стало большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов, так и в лагере фанатов киевского клуба.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что после назначения Луческу разговаривал с президентом ФК "Шахтер" Ринатом Ахметовым.

"Он мне сказал самые главные слова. Он (Луческу) – профессионал. Он сказал, если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это – самая лучшая мотивация", – сказал Суркис.