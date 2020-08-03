Президент киевского клуба утверждает, что деньги для него "на десятом месте, главное – результат".

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в эфире телеканала 112 Украина заявил, что готов продать клуб.

" Я утверждаю, что с 1996 года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят: “Надо продать”. Я готов. Рассматриваю предложения. Мои дети точно не хотят, чтобы я им оставил эту нагрузку", – сказал Суркис.

Он добавил, что деньги для него "на десятом месте, главное - результат".

Комментируя реакцию болельщиков на назначение главным тренером команды бывшего наставника Шахтера Мирчи Луческу, Суркис сказал: "Прежде всего, я считал, что у нас очень умные болельщики и правильно оценят этот ход. Я исходил из спортивного принципа, ни в коем случае не из политического".

Он также сообщил, что после назначения Луческу разговаривал с президентом ФК "Шахтер" Ринатом Ахметовым.

"Он мне сказал самые главные слова. Он (Луческу) – профессионал. Он сказал, если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это – самая лучшая мотивация", – сказал Суркис.

Напомним, главным тренером футбольного клуба "Динамо" Киев стал многолетний наставник донецкого "Шахтера", румынский специалист Мирча Луческу.

Назначение Луческу тренером "Динамо" стало большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов, так и в лагере фанатов киевского клуба.