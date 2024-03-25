Назван 21 симптом рака: ученые рассказали, какие ранние сигналы могут спасти жизнь

Онкологические заболевания внезапно развиваются и ежегодно уносят сотни тысяч жизней, а ранняя диагностика повышает шансы на выживание. Ученые назвали два десятка сигналов организма о наступлении болезни, при которых стоит обратиться к врачу.

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Рак затрагивает жизни огромного количества людей, и его статистика не прибавляет оптимизма: лишь половина людей, которым поставлен диагноз, проживут более 10 лет с этим заболеванием. Эта суровая реальность подчеркивает исключительную важность ранней диагностики. Специалисты в области здравоохранения подчеркивают необходимость внимательного отношения к сигналам организма, многие из которых едва уловимы и легко игнорируются. Некоторые из них уже давно известны науке и доступны для изучения каждому желающему, пишет YorkshireLive.

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Среди множества нюансов в этой, зачастую неравной, борьбе организация Cancer Research выделила два десятка симптомов, которые должны послужить поводом для визита к врачу:

очень сильная ночная потливость;

усталость;

необъяснимые кровотечения или синяки;

необъяснимая боль или акне;

необъяснимая потеря веса;

необычная шишка или припухлость на любом участке тела;

новая родинка или изменение формы родинки;

изменения кожи или незаживающая рана;

скрипучий голос, хриплый голос или кашель, который не проходит;

кашель с кровью;

затрудненное глотание;

одышка;

постоянная изжога или несварение желудка;

необычные изменения в размере или ощущении груди;

постоянное вздутие живота;

потеря аппетита;

изменения в поведении кишечника, например, запоры, послабление стула или более частый стул;

кровь в стуле;

неожиданное вагинальное кровотечение, в том числе после секса, между менструациями или после менопаузы;

кровь в моче;

проблемы с мочеиспусканием;

Рак не ограничивается курильщиками или людьми с вредными пищевыми привычками. Он может проявляться самыми разными способами, затрагивая любого человека. В частности, постоянная изжога может привести к так называемому пищеводу Барретта — состоянию, которое иногда может перерасти в рак пищевода.

Национальная служба здравоохранения Великобритании призывает к внимательности, подчеркивая огромное разнообразие проявлений рака. При наличии более 200 его видов симптомы могут варьироваться от локальных, таких как изменения на коже, до более общих, таких как усталость или необъяснимая боль. Их посыл ясен: понимание того, что является нормальным для вашего организма, и обращение к врачу, если что-то кажется не так, может существенно изменить ситуацию. Ранняя диагностика не просто полезна, она потенциально может спасти жизнь.

Стремление к повышению осведомленности и ранней диагностике — это не внушение страха, а расширение возможностей людей, обладающих такими знаниями. Распознавание признаков, от самых распространенных до малозаметных, и понимание важности быстрого обращения к врачу могут привести к более раннему и эффективному лечению. В условиях лечения рака знания — это не просто сила, это маяк надежды для тех, кто преодолевает сложности в борьбе с коварной болезнью.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о прогнозах, по которым к 2050 году мир ждет онкологическое цунами. И это, как предупреждают эксперты, может подвергнуть испытаниям на устойчивость системы здравоохранения разных стран.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.