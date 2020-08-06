Ломаченко: Контракт на бой с Лопесом находится на финальной стадии подписания

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком дивизионе Василий Ломаченко заявил, что контракт на объединительный бой с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом находится на финальной стадии подписания.

Об этом украинский боксер сообщил в интервью каналу LOMA Official TV.

Ранее сообщалось, что Лопес отказался от поединка из-за недостаточного финансового гонорара.

"Я лично контракта не видел. Насколько я знаю, что этот контракт уже есть и вроде как на этой неделе мы должны его подписать. Но устные договоренности все согласованы. Сейчас единственный вопрос состоит в том, это будет обычный поединок на ESPN или это будет платная трансляция", – рассказал Ломаченко.

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При этом украинец отметил, что стороны по желанию могут влиять на условия контракта, даже если они уже обо всем договорились.

"Мы по-сути ждем официального объявления от нашего промоутера и от организаторов этого поединка, и все. Я дал свое согласие, и мне без разницы, как это будет выглядеть, и какой там контракт", – сказал Ломаченко.

Также украинец заявил, что на его выступление не повлияет отсуствие зрителей на поединке.

"Для меня не особо важно, будет болельщик или его не будет. Есть ринг, есть оппонент, есть цель... Все окружающие факторы не будут на меня влиять, потому что я знаю, чего я хочу", – сказал Ломаченко.

Он добавил, что начал свою подготовку, не с намерением подтянуть форму к конкретной дате, а чтобы готовить себя конкретно к Лопесу.

"Я начал подготовку уже давно. И я не готовлюсь к 3 октября, или там 19 сентября... Я прежде всего готовлюсь к Лопесу, к объединительному поединку, и к завоеванию очередного титула", – сказал украинский чемпион.

Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 3 октября.

14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.