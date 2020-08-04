Лопес отказался от боя с Ломаченко

Спортсмен нашел себе оправдание, что ему надо кормить семью.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подтвердил информацию, что он не будет проводить объединительный поединок против чемпиона WBA, WBO и WBC украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) из-за недостаточного финансового гонорара.

"Вы сердитесь на меня, а я просто пытаюсь прокормить свою семью", – написал Лопес в Twitter.

Спортивный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер ранее сообщал, что этот поединок может сорваться из-за финансовых аппетитов Лопеса. За бой ему предложили сумму в размере 1,2 млн долларов, в то время, как Ломаченко должен был получить гонорар в размере более 3,25 млн долларов.

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"Наши источники сообщают, что Теофимо смирился с защитой своего титула против другого соперника. Есть ли шанс спасти бой Ломаченко – Лопес?", – написал ранее Коппинджер.

Как пишет Sport.ua, известный в мире бокса промоутер Эдди Хирн, комментируя срыв этого боя, заявил, что в последние годы, наверное, боксерам платили слишком много.

"И если информация о 1,2 миллионах, которые предложили Лопесу, правдива, то это не деньги для него. Это мало для чемпиона, который выходит против Ломаченко", – сказал Хирн.

"И Лопесу предложено драться с одним из лучших боксеров мира за такие деньги? Это для него плохое предложение. И бой будет сложно организовать. Где брать деньги, если болельщиков не будет на трибунах? Ломаченко получит 3,5-4 миллиона, а Лопес хочет несколько миллионов", – добавил он.

Бой Ломаченко – Лопес был запланирован на 3 октября.

14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.