Свитолина отказалась от участия в US Open-2020

Украинская теннисистка Элина Свитолина не примет участие в турнире из-за пандемии коронавируса в мире.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Учитывая все обстоятельства, я приняла решение не играть на US Open. Я бы хотела поблагодарить USTA, организаторов и WTA за то, что они дают игрокам шанс сыграть, а болельщикам – посмотреть этот потрясающий турнир. Я понимаю и уважаю все усилия, которые они приложили, чтобы провести соревнования в безопасной обстановке", - объяснила причины отказа теннисистка.

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По ее словам, поездка в США на турнир для нее будет некомфортной.

"Не хочу подвергать свою команду и себя высокому риску. Желаю всем удачи. US Open, до следующего года!" – резюмировала Свитолина.

Справка

Открытый чемпионат США 2020 года станет 140-м турниром US Open по теннису и вторым турниром Большого шлема в году. Он будет проходить на открытых кортах с твердым покрытием в Национальном теннисном центре USTA Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. Это будет первое крупное теннисное событие с начала всемирной пандемии COVID-19 в марте.

Напомним, Элина Свитолина вернулась на пятую строчку в рейтинге WTA.

Кроме того, в январе Свитолина уступила в матче 1/16 финала "Большого шлема" Australian Open испанской теннисистке Гарбинье Мугурусой.