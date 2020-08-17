Луческу о полуфинале Лиги Европы: "Шахтер" сильнее "Интера"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу накануне полуфинала Лиги Европы заявил, что его бывший клуб донецкий "Шахтер" сильнее другого участника 1/2 финала итальянского "Интера".

Об этом сообщает iSport.

"Шахтер сильнее "Интера". Это мои дети, понимаете? Многие из них выросли под моим наблюдением. Игроки "Шахтера" давно играют вместе, у них большой европейский опыт и они всегда знают, что делать в любой ситуации. В последние годы, также со мной, "Шахтер" довел игру до совершенства на коротких дистанциях, и в этом компоненте бразильцы исключительны…", – сказал Луческу.

Он добавил, что козырем "Интера" являются физические кондиции игроков, а также профессионализм главного тренера Антонио Конте.

"Интер" – хорошая команда, у них замечательные физические качества. Мне нравится Конте, он умеет придавать боевой настрой своим командам и очень хорош в тактике", – сказал Луческу.

Напомним, Луческу 4 месяца возглавлял "Интер" в сезоне 1998–1999 и 12 лет руководил "Шахтером" (2004–2016).

Матч "Интер" – "Шахтер" состоится 17 августа, в Дюссельдорфе. Начало в 22:00 по киевскому времени.