Бывший игрок донецкого "Шахтера", защищавший в течение семи лет цвета "Челси", стал игроком другой лондонской команды – "Арсенала".

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Новый клуб. Новые цвета. Новое начало", – говорится в приветствии Виллиану от "Арсенала".

Бразилец заключил с "канонирами" трехлетний контракт.

"Я пришел выигрывать трофеи, этот клуб заслуживает новых побед", – прокомментировал Виллиан свой переход.

"Я люблю стиль игры "Арсенала". Здесь все потрясающе – стадион и инфраструктура. "Арсенал" имеет все возможности, чтобы опять бороться за чемпионство в Премьер-лиге и выигрывать трофеи в Европе. И я счастлив, что я здесь", – добавил бразилец.

"Челси", где Виллиан провел семь предыдущих лет, заявил о неготовности предложить бразильцу новое трехлетнее соглашение.

В минувшем сезоне Виллиан принял участие в 47 матчах "Челси", забив 11 голов и совершив 9 результативных передач.

Отметим, Виллиан в составе "Челси" нередко подвергся обструкции со стороны фанов клуба. Несмотря на большой вклад, который внес футболист в успехи команды за время своего пребывания, болельщики "Челси" не были к нему сентиментальны.