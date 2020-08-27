Клуб Реброва "Ференцварош" выбил из квалификации Лиги Чемпионов знаменитый "Селтик"
Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" (Венгрия), который тренирует Сергей Ребров, выбил из квалификации Лиги Чемпионов знаменитый шотландский "Селтик", обыграв его на его же поле со счетом 2:1.
Об этом сообщает iSport.
Счет открыли венгры, забив мяч в ворота "Селтика" уже на 7-й минуте игры. В начале второго тайма "Селтик" сравнял счет, а на 75-й минуте встречи подопечные Реброва вновь вышли вперед, установив окончательный результат встречи.
Победу "Ференцвароша" можно назвать сенсационной, так как "Селтик" имеет наивысший рейтинг из числа чемпионов, играющих в квалификации Лиги чемпионов.
"Селтик" является обладателем наибольшего количества титулов победителя Кубка Шотландии (39), а также вторым клубом в Шотландии по общему количеству титулов, после "Глазго Рейнджерс". В 1967 году "Селтик" стал победителем Кубка европейских чемпионов.
Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа. В нём также примет участие киевское "Динамо".
Напомним, в этом году венгерский "Ференцварош" оформил второй раз подряд чемпионский титул под руководством Сергея Реброва в качестве главного тренера.
В честь 29-го Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский наградил Сергея Реброва орденом "За заслуги" ІІ степени.