В футбольном клубе "Челси" случилась вспышка коронавируса, — СМИ

В футбольном клубе "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщает The Sun.

Зараженные находятся на карантине, чтобы ограничить угрозу дальнейшего распространения. На самоизоляции находятся форвард Тэмми Абрахам, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич, а также защитник Фикайо Томори. Все четверо проводили отпуск на греческом острове Миконос.

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Никто из них еще не явился на тренировочный полигон Блюз Суррей, чтобы свести к минимуму риск любого потенциального заражения.

В настоящее время клуб придерживается официальных протоколов и инструкций по поддержанию биологической безопасности вокруг основного состава.

Новый сезон для "Челси" начнется менее чем через три недели. 14 сентября лондонцы сыграют с "Брайтоном".

В понедельник, 24 августа стало известно, что у спринтера был выявлен коронавирус. Оказалось, что, несмотря на ограничения, 21 августа Усейн Болт устроил вечеринку в честь своего 34-летия. В интернет попали кадры праздника. Ни на ком из присутствующих не было масок, и, судя по видео, гости Болта нарушали социальную дистанцию.