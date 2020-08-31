"Манчестер Сити" предлагает Месси за переход рекордные €500 млн, – СМИ

После того как Лионель Месси сообщил руководству "Барселоны" о желании покинуть команду, влиятельные футбольные клубы Европы продолжают бороться за право видеть его в своих рядах.

Как сообщает испанское издание Diario Sport, владельцы "Манчестер Сити" предлагают звездному аргентинцу за переход в их команду контракт стоимостью €500 млн.

Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории футбола.

Если Месси подпишет контракт, он получит указанную сумму в течение пяти лет. При этом, в первые три года футболист получит €250 млн, играя за английский клуб, а вторая часть денег перейдет к нему за двухлетнее выступления в клубе из США New York City FC, который также является собственностью владельцев "Манчестер Сити".

Данную информацию подтвердил в Twitter журналист beIN Sports Танкреди Палмери. Он уточнил, что речь идет о зарплате для Месси с учетом вычета налогов.

"Манчестер Сити будет готов выплатить Месси €500 млн с учетом вычета налогов в течение пяти лет. Месси будет получать €50 млн в год плюс бонус €250 млн после перехода New York City FC, через три года. За американский клуб о должен будет выступать в течение двух лет", – написал журналист.

Напомним, по данным аргентинского портала Tyc Sports, Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем желании уйти, использовав бюрофакс – услугу для срочной отправки документов, требующих подтверждения. Он может воспользоваться пунктом в своем контракте, который позволяет расторгать его в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Месси принял решение об уходе после встречи с новым главным тренером Рональдом Куманом и вскоре после поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это поражение завершило трудный сезон для "Барселоны" – первый сезон без титула с 2008 года и усилило один из самых серьезных кризисов в истории клуба.

Аргентинский форвард уже пообщался с тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой по поводу возможного заключения контракта.

"Барселона" не собирается отпускать Месси, сообщает Sport.es. Руководство клуба настаивает на том, что он не может расторгнуть контракт, так как не уведомил о своем желании до 30 мая. Эта дата – запланированный конец текущего сезона. Но сезон был продлен из-за карантина. Руководители команды считают, что они убедят Месси остаться.