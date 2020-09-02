Украинский нападающий, экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев представлен в качестве нового игрока "Колоса" из села Ковалевки. Об этом сообщает iSport.

Официально о подписании контракта еще не объявлено, но футболист уже присутствует на командном фото.

35-летний форвард будет играть за новую команду на правах свободного агента под 11-м номером.

Прошлый сезон футболист провел в турецком "Бурсаспоре". В 32 матчах он забил 13 голов.

В украинской Премьер-лиге Евгений Селезнев выступал за "Арсенал", "Шахтер" и "Днепр". На данный момент на его счету в чемпионате Украины 111 голов. Это на 13 меньше, чем у рекордсмена по этому показателю – Максима Шацких.

Напомним, Евгений Селезнев в 2016 году перешел из "Днепра" в российскую "Кубань". Причиной своего перехода он назвал необходимость кормить семью.

17 сентября "Колос" сыграет с греческим "Арисом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдет в в греческих Салониках.