Непростой дебют: "Колос" узнал соперника в квалификации Лиги Европы
Украинская команда сыграет с греческим "Арисом" 17 сентября в Салониках.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. По ее итогам, дебютант турнира украинский "Колос" сыграет с греческим "Арисом". Матч пройдет 17 сентября в в греческих Салониках.
Пары соперников, которые сыграют во втором туре Лиги Европы:
- "Хаммарбю" (SWE) - "Лех" (POL)
- "Маккаби" Хайфа (ISR) или "Железничар" (BIH) - "Кайрат" (KAZ)
- "Б-36" (FRO) - "ТНС" (WAL)
- "Бачка-Топола" (SRB) - "ФКСБ" (ROU)
- "Прогрес" (LUX) - "Виллем" II (NED)
- "Сфынтул Георге" (MDA) - "Партизан" (SRB)
- "Локомотив" Пловдив (BUL) - "Тоттенхэм" (ENG)
- "Гонвед" (HUN) - "Мальме" (SWE)
- "Линкольн Ред Импс" (GIB) - "Рейнджерс" (SCO)
- "Ренова" (MKD) - "Хайдук" (CRO)
- "Дунайска Стреда" (SVK) - "Яблонец" (CZE)
- "Шэмрок Роверс" (IRL) - "Милан" (ITA)
- "Кайсар" (KAZ) - "АПОЕЛ" (CYP)
- "Локомотив" (GEO) - "Динамо" Москва (RUS)
- "Колрейн" (NIR) - "Мазервелл" (SCO)
- "Теута" (ALB) - "Гранада" (ESP)
- "Викинг" (NOR) - "Абердин" (SCO)
- "ЦСКА" София (BUL) - "БАТЭ" (BLR)
- "Лячи" (ALB) - "Хапоэль Беэр-Шева" (ISR)
- "Вентспилс" (LVA) - "Русенборг" (NOR)
- "Серветт" (SUI) - "Реймс" (FRA)
- "Олимпия" Любляна (SVN) - "Зриньски" (BIH)
- "Пяст" (POL) - "Хартберг" (AUT)
- "Хибернианс" (MLT) - "Фехервар" (HUN)
- "Нымме" Калью (EST) или "Мура" (SVN) - "Орхус" (DEN)
- "Нефтчи" (AZE) - "Галатасарай" (TUR)
- "Гетеборг" (SWE) - "Копенгаген" (DEN)
- "ОФИ" (GRE) - "Аполлон Лимасол" (CYP)
- "Бала Таун" (WAL) - "Стандард" (BEL)
- "Ботошани" (ROU) - "Шкендия" (MKD)
- "Арис" (GRE) - "Колос" (UKR)
- "Ритеряй" (LTU) - "Слован Либерец" (CZE)
- "Борац Баня-Лука" (BIH) - "Риу Аве" (POR)
- "Кукес" (ALB) - "Вольфсбург" (GER)
- "Осиек" (CRO) - "Базель" (SUI)
- "Буде-Глимт" (NOR) - "Жальгирис" Вильнюс (LTU)
- "Интер" Эскальдес (AND) - "Дандолк" (IRL)
- "КуПС" (FIN) - "Слован" Братислава (SVK)
- "Линфилд" (NIR) - "Флориана" (MLT)
- "Рига" (LVA) - "Тре Фиори" (SMR)
- "Юргорден" (SWE) - "Европа" (GIB)
- "Флора" (EST) - "КР" Рейкьявик (ISL)
- "Силекс" (MKD) - "Дрита" (KOS)
- "Астана" (KAZ) - "Будучность" Подгорица (MNE)
- "Арарат-Армения" (ARM) - "Фола" (LUX)
- "Коннас-Ки" (WAL) - "Динамо" Тбилиси (GEO)
Победители будут определяться в одном матче, встречи пройдут без зрителей. Если основное время закончится вничью, то победителя пары определят два экстра-тайма или же серия пенальти.
Арис в прошлом чемпионате Греции занял пятое место. При этом после деления на две шестерки на втором этапе Арис набрал только 10 очков (2 победы, 2 ничьи и 6 поражений).
Напомним, соперником киевского "Динамо" на третьей стадии квалификации Лиги чемпионов стал голландский "АЗ Алкмаар".