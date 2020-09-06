Сегодня сборная Украины сыграет с Испанией во втором туре Лиги наций

В воскресенье, 6 сентября, соборная Украины сыграет с Испанией в рамках второго тура Лиги наций. Об этом сообщает Football.ua.

Поединок состоится в Мадриде в 21:45, прямые трансляции будут вести телеканалы Футбол 1 и Украина.

Отмечается, что украинская сборная в прошлом туре противостояла Швейцарии на своем поле и одержала победу со счетом 2:1. Во время игры Богдан Михайличенко и Александр Тымчик отметились результативными передачами на Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко соответственно.

В свою очередь, сборная Испании в прошлом туре играла против немцев и смогла набрать 1 балл. На поле вышел не самый сильный из возможных составов. Главный тренер испанцев пробует разные вариации, разных футболистов, что должно повысить шансы сборной Украины на успех.

Состав команд на матче / football.ua

"Я доволен выступлением молодых футболистов. Конечно, им еще необходимо время, чтобы адаптироваться. Мы прояснили некоторые моменты. У нас есть возможность сыграть тем же составом, или мы можем усилиться. Шевченко очень умен, и я не хочу давать ему подсказки. Уверен, сборная Украины доставит нам немало проблем", – заявлял тренер сборной Испании Луис Энрике.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко высоко оценил игру испанцев в Лиге наций.

"Испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами. Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол всегда доминировал на международной арене и доминирует сейчас. Здесь есть прекрасные менеджеры и большие клубы. Поэтому нам сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками, такими, как Испания", – подытожил Шевченко.