Матч "Шахтер" – "Рух" перенесли из-за коронавируса у футболистов

Матч 2 тура Favbet лиги "Рух" – "Шахтер", который должен был пройти 12 сентября, перенесли: у футболистов "Руха" обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

На электронный адрес УПЛ поступило письмо от ФК "Рух" Львов, в котором говорится о том, что по результатам проведения тестирования методом ПЦР, у футболистов выявлены положительные результаты.

Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч на 23 сентября. Время начала матча будет определено дополнительно.

Напомним, Неймар и еще два игрока ФК "Пари Сен-Жермен" заразились коронавирусом.

Кроме Неймара коронавирус также подхватили Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Все они только недавно отдыхали на Ибице в компании других игроков ПСЖ: Мауро Икарди, Андером Эррерой и Кейлором Навасом.