Английский "Вест Хэм" сделал предложение "Шахтеру" по Матвиенко

Клуб английской премьер-лиги "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, сделал предложение "Шахтеру" по трансферу защитника Николая Матвиенко. Об этом сообщает Hammers News.

Как отмечает издание, "молотобойцы" хотят сделать 24-летнего игрока сборной Украины приоритетной трансферной целью. О деталях вероятной сделки ничего неизвестно, однако английские СМИ оценивает украинского защитника в 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Матвиенко сыграл в 39 матчах за "горняков", забил один гол и отдал 3 результативные передачи. Соглашение Матвиенко с "Шахтером" заканчивается летом 2021 года.

Напомним, в начале этого года другой английский клуб лондонский "Арсенал" заявил, что готов арендовать игрока Николая Матвиенко за пять миллионов евро с опцией обязательного выкупа в 26 миллионов евро.