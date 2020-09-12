Во Франции футболистка "влетела" ногами в голову соперницы

В матче второго тура женского чемпионата Франции между "Лионом" и "Реймсом" (3:0) произошел грубый эпизод.

Об этом написал в Тwitter спортивный журналист Эрнесто Морено.

В частности, в дополнительное время игры 19-летняя футболистка "Лиона" Сельма Баша пыталась достать мяч, но в итоге "влетела" ногой в голову 23-летней нападающей "Реймса" Мелиссе Эррере.

Защитница Сельма Баша, высоко подпрыгнув, ударила ногами в лицо Мелиссе Эррере. Пострадавшую футболистку унесли с поля на носилках, а затем отправили в больницу на обследование.

Арбитр без колебаний показал француженке красную карточку.

После матча футболистка "Лиона" извинилась в Тwitter перед соперницей, а сама Эррера отметила, что еще находится в больнице, но чувствует себя хорошо.

Отметим, ранее королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил девушке, занимающейся футболом, выступать за мужскую команду "Фоарут". Теперь 19-летняя Эллен Фоккеме будет наравне с мужчинами представлять любительский клуб в четвертом дивизионе страны в сезоне-2020/21.