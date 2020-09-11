В Испании Романа Зозулю называли нацистом за его поддержку бойцов ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время служебного визита в Испанию встретился с выступающим за "Альбасете" украинским футболистом Романом Зозулей, которого фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли за его поддержку бойцов ВСУ.

Об этом дипломат написал в Twitter.

"Находясь с визитом в Испании, воспользовался служебным положением, чтобы познакомиться с Романом Зозулей", – написал Кулеба.

В Facebook глава МИД Украины разместил видео, на котором он говорит Зозуле: "Украина – с вами".

"Когда вас несправедливо атакуют и обвиняют – знайте, что это, как в футболе, вы – форвард и впереди, а позади вас команда. Эта команда позади вас – это вся Украина, – заявил глава МИД.

В ответ футболист подарил дипломату две футболки "Альбасете": одну с 9 номером и фамилией Кулеба, а другую – свою с 10 номером на спине. Последняя футболка предназначена сыну Кулебы.

Отметим, в матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист". "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма. Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".

Испанская футбольная команда "Райо Вальекано" оштрафована за оскорбления Зозули фанатами клуба. Позже Зозулю наградили медалью за помощь украинской армии