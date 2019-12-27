"Райо Вальекано" оштрафовали за оскорбления Зозули фанатами

Мадридский клуб оштрафован на 18 тысяч евро

Испанская футбольная команда "Райо Вальекано" оштрафована за оскорбления нападающего "Альбасете" Романа Зозули фанатами клуба.

Об этом сообщает Marca.

Мадридский клуб оштрафован на 18 тысяч евро. Кроме того, два домашних матча будут проведены при частично закрытых трибунах.

Второй тайм матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" будет доигран, но без зрителей.

Как ранее сообщал Фокус:

В матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист". "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.

Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".