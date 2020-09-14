Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем US Open

В ночь с 13 на 14 сентября в финале Открытого чемпионата США (US Open) сошлись немецкий теннисист Александр Зверев (7 ракетка мира) и австриец Доминик Тим (3 ракетка). В сложном пятисетовом матче победу одержал Доминик Тим.

Об этом сообщает сайт соревнований.

В финале, который длился более четырех часов, Тим обыграл Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6. Впервые в истории мужской финал US Open завершался решающим тай-брейком.

23-летний немецкий теннисист вел 2:0 по сетам, 2:1 в третьей партии и подавал. Однако 27-летний австриец выравнял счет.

Доминик Тим первый раз в своей карьере стал победителем турнира Большого шлема. До этого Тим трижды уступал в финалах.

US Open – первый турнир Большого шлема, который проводится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Отметим, ранее супервайзер Открытого чемпионата США (US Open) дисквалифицировал Новака Джоковича из-за нарушения правил во время проведения поединка четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты.

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась принимать участие в турнире из-за пандемии коронавируса в мире.