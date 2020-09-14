Лопес победит Ломаченко. Украинец физически слабее, – американский промоутер

Американский промоутер Лу ДиБелла заявил, что чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес одержит победу в поединке против чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.

Об этом он сказал интервью Seconds Out.

"Мне нравится Ломаченко, он среди моих любимых бойцов. Но я думаю, что Ломаченко не самый физически сильный боксер в легком весе, я считаю, что такой Тиофимо. Причина, по которой я отдаю больше шансов андердогу Тиофимо, потому что он может хорошо ударить и нанести урон Ломаченко. Лопес выйдет на бой энергичным и самоуверенным. На него не будет давить атмосфера боя, хотя бы потому, что в зале не будет зрителей", – сказал Лу ДиБелла.

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Он добавил, что Лопес имеет хорошие шансы на победу, но если победит Ломаченко, никто не будет удивлен.

"Я даю Теофимо хорошие шансы на победу. Но если победит Ломаченко, то никто, естественно, не будет удивлен. Он один из лучших боксеров в мире", – сказал Лу ДиБелла.

Напомним, отец Теофимо Лопеса, а также его тренер Теофимо Лопес-старший заявил, что когда они победят чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко, он должен будет отдать им свои олимпийские награды.

Теофимо Лопес также сказал, что после поединка с ним Василий Ломаченко будет вынужден перейти во второй полулегкий вес.

Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.