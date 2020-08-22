Отец Лопеса: Ломаченко должен отдать свои олимпийские медали моему сыну

Лопес-старший считает, что ни один чемпион Олимпиады-2016 сейчас не лучше его сына.

Отец обладателя пояса IBF в легком весе Теофимо Лопеса, а также его тренер Теофимо Лопес-старший заявил, что когда они победят чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко, он должен будет отдать им свои олимпийские награды.

Об этом Лопес-старший рассказал в интервью AB Boxing News.

"Думаю, мой сын должен был выиграть золото на Олимпиаде 2016 года. Но мы тогда боксировали за маленькую страну Гондурас. А на Олимпийских играх все куплено", – сказал он.

По его мнению, ни один чемпион той Олимпиады, сейчас не лучше его сына.

"Мой сын сейчас первый в мире, не беря в расчет Ломаченко. Как можно обосновать то, что Теофимо обокрали на Олимпиаде? Ни один из тогдашних чемпионов не лучше моего сына", – сказал Лопес-старший.

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"Именно поэтому я не уважаю эти две медали, которые есть у Ломаченко. Когда мы с ним сразимся, то он обязан будет положить медали на стол и отдать нам. Ведь мы надерем ему задницу", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что объединительный бой чемпионов легкого веса оказался на грани срыва, из-за того, что Лопеса не устроил предложенный гонорар. Американец посчитал недостаточной предложенную ему сумму в размере 1,2 млн долларов. И только после того как его призовые были увеличены на 800 000 долларов, дело "сдвинулось с места".

После того, как боксеры подписали контракт, появилось информация, что Ломаченко согласился поделиться выручкой с Лопесом, и готов ему отдать 500 тысяч евро.

Предполагается, что поединок боксеров состоится 17 октября. Ранее его проведение планировалось 3 октября.

14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.