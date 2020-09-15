Рой Джонс-младший: Возможно, я зря согласился на бой с Майком Тайсоном

Бывший владелец поясов в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший по мере приближения запланированного поединка между ним легендарным Майком Тайсоном признался, что возможно совершил ошибку, согласившись на этот бой.

Об этом пишет thegrio.

В минувшие выходные Джонс-младший выразил опасения по поводу этого боя, осознав, что он не станет для него легкой прогулкой, несмотря 54-летний возраст "Железного Майка".

"Когда дело дойдет до боя, мы будем сражаться. Если дойдет до того, что надо кусаться, мы будем кусаться. Чему бы ни суждено случиться, оно случиться. Это то, как оно есть", – сказал Рой Джонс-младший.

Он добавил: "Он все тот же Майк Тайсон. Он по-прежнему один из самых сильных и взрывных людей, которые когда-либо касались боксерского ринга. Я ошибся, согласившись выйти с ним. Он более крупный парень. Он взрывной парень".

Учитывая недавние высказывания Тайсона о поединке, возможно опасения Роя Джонса-младшего не безосновательны.

"Мы наносим друг другу удары. Это будет мое определение веселья… сломанные глазницы, сломанная челюсть, сломанное ребро. Мне это весело", – сказал Тайсон на одном из шоу.

Напомним, бой между двумя экс-чемпионами мира по боксу американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим состоится 28 ноября 2020 года.

Рой Джонс решил перед боем застраховать свои уши. Таким образом, он видимо, хочет обезопасить себя от инцидента, случившегося в июне 1997 года, когда во время боя Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду.