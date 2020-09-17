Две украинские теннисистки обыграли россиянок на турнире в Италии

Лучшая теннисистка Украины 26-летняя Элина Свитолина обыграла на турнире WTA в Италии россиянку Анастасию Павлюченкову, которая занимает 36-е место в мировом рейтинге. Это был первый официальный матч украинки с начала карантина.

Как сообщает "Сегодня", выступая на Women's Tennis Association Tour-2020 в Риме украинка расправилась с российский спортсменкой со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Еще одна одесситка, 20-летняя Даяна Ястремская добыла победу над Амандой Анисимовой, россиянкой по национальности, которая имеет американский паспорт. Спортсменки сыграли со счетом – 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Видео: YouTube / Tennis TOP Ukraine

Сообщается также, что в парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок из Украины уступили в столице Италии американскому дуэту Гауфф/Макхэйл со счетом 4:6, 5:7.

Соревнования проходили в Риме, 16 сентября, и состоялись без зрителей, в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним в ночь на 1 сентября украинка Даяна Ястремская провела первый матч в рамках Открытого чемпионата США по теннису (US Open), в котором одержала верх над представительницей Австралии Астрой Шармой.