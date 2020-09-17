Исторический дебют: "Колос" из села Ковалевка обыграл в Греции "Арис" и вышел в 3 раунд квалификации ЛЕ

Команда из села Ковалевка киевской области "Колос" совершила сенсацию в своем историческом дебюте в еврокубках. В поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы украинский клуб на выезде нанес поражение греческому "Арису" со счетом 2:1.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, хотя обе команды имели хорошие шансы забить.

"Колос" вышел вперед на старте второго тайма! На 47 минуте Богданов со штрафного навесил на дальнюю штангу, а там Новак головой замкнул мяч в сетку.

На 56 минуте "Арис" отыгрался. Бывший футболист "Днепра" Бруну Гама, выступающий ныне за греческий клуб, оказался первым на подборе и смог пробить точно в правый верхний угол.

Но на 63 минуте "Колос" снова вышел вперед! Емец пробил по воротам – кипер потащил, но на мяче оказался Антюх, который добил "круглого" в ворота.

В третем квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" встретится с хорватским клубом "Риека". Матч состоится 24 сентября.

Напомним, в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" с помощью оборонительной тактики обыграло "АЗ Алкмар" из Нидерландов со счетом 2:0.