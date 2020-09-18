Украинский боксер Редкач пожелал Ломаченко поражения в бою с Лопесом

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач заявил, что хотел бы, чтобы его соотечественник, Василий Ломаченко, проиграл в предстоящем бою Теофимо Лопесу.

Об этом он сказал в интервью EsNews.

"Кто победит? Я выберу Лопеса. Надеюсь, что он сможет нокаутировать Ломаченко. Василий – старый коротышка, у него нет голода. Лопес хорошо мотивирован. Почему я поддерживаю Теофимо? Это только мое дело", – заявил Редкач.

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Отметим, что Редкач и Ломаченко конфликтуют между собой. Недавно Иван рассказал, что Ломаченко толкнул его в церкви с матом.

Он добавил, что считает Ломаченко "недисциплинированным, несдержанным и в первую очередь не уважающим себя боксером", чье поведение "больше похоже на дворовое", хотя раньше относился к нему с уважением.

Также напомним, что в бою против американского экс-чемпиона мира Дэнни Гарсиа Иван Редкач, проигрывая в проследник раундах, укусил своего оппонента.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 17 октября. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко прилетел в США, где будет продолжать подготовку к объединительному бою с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.