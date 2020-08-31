Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко прилетел в США, где будет продолжать подготовку к объединительному бою с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

Об этом украинский боксер сообщает у себя в Instagram.

Украинец опубликовал фото со своим менеджером Эгисом Климасом в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, подписав его: "I am back (Я вернулся)".

Напомним, отец Теофимо Лопеса, а также его тренер Теофимо Лопес-старший заявил, что когда они победят чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко, он должен будет отдать им свои олимпийские награды.

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Ранее сообщалось, что объединительный бой чемпионов легкого веса оказался на грани срыва, из-за того, что Лопеса не устроил предложенный гонорар. Американец посчитал недостаточной предложенную ему сумму в размере 1,2 млн долларов. И только после того как его призовые были увеличены на 800 000 долларов, дело "сдвинулось с места".

После того, как боксеры подписали контракт, появилось информация, что Ломаченко согласился поделиться выручкой с Лопесом, и готов ему отдать 500 тысяч евро.

Предполагается, что поединок боксеров состоится 17 октября. Ранее его проведение планировалось 3 октября.

14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.