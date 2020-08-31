Ломаченко прилетел в США для подготовки к бою с Лопесом
"I am back", – заявил украинец в аэропорту.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко прилетел в США, где будет продолжать подготовку к объединительному бою с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.
Об этом украинский боксер сообщает у себя в Instagram.
Украинец опубликовал фото со своим менеджером Эгисом Климасом в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, подписав его: "I am back (Я вернулся)".
Напомним, отец Теофимо Лопеса, а также его тренер Теофимо Лопес-старший заявил, что когда они победят чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко, он должен будет отдать им свои олимпийские награды.
Ранее сообщалось, что объединительный бой чемпионов легкого веса оказался на грани срыва, из-за того, что Лопеса не устроил предложенный гонорар. Американец посчитал недостаточной предложенную ему сумму в размере 1,2 млн долларов. И только после того как его призовые были увеличены на 800 000 долларов, дело "сдвинулось с места".
После того, как боксеры подписали контракт, появилось информация, что Ломаченко согласился поделиться выручкой с Лопесом, и готов ему отдать 500 тысяч евро.
Предполагается, что поединок боксеров состоится 17 октября. Ранее его проведение планировалось 3 октября.
14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.
В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.