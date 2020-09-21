Финал Кубка Украины по гольфу: стали известны имена победителей

Всеукраинская Федерация гольфа провела Финал Кубка Украины 2020. По результатам соревнований стали известны обладатели Кубков Украины среди мужчин и женщин гольф сезона 2020 года.

Национальное первенство среди мужчин получил Иван Маловичко, а среди женщин получила Александра Сухойван.

Трехдневный финал, с 18 по 20 сентября, прошел в самом большом гольф-клубе Украины - «Гольфстрим». Это заключительный этап турнира Кубка Украины. До этого, в течение года, гольфисты участвовали в отборочных этапах во всех гольф клубах страны. Теперь, по регламенту, сумма результатов лучших отборочных этапов и финала суммируется. И, таким образом, определяются обладатели Кубков 2020.

Победителей поздравил президент Всеукраинской Федерации гольфа Виталий Хомутынник. Он отметил, что сегодня вся гольф- и спортивное сообщество гордится нашими игроками. «Очень рад, что в этом году нам удалось открыть новых спортсменов-звезд в гольфе и показать Украине этот вид спорта. И это только начало. В 2020 году мы сконцентрировали внимание Федерации над развитием детского, юношеского, инклюзивного гольфа, усилили работу по популяризации женского гольфа, привлекли международных консультантов для обучения наших тренеров и стали страной-членом Конфедерации профессионального гольфа. Из-за карантина наши сборники, к сожалению, не смогли принять участие во всех турнирах, которые мы планировали. Но все еще впереди», - отметил Виталий Хомутынник.

2020 стал годом перемен для украинского гольфа. Были введены ряд нововведений чтобы сделать этот спорт доступным. За последний год количество гольфистов в Украине выросла в 4 раза. Была создана Национальная юниорская сборная по гольфу, также начала работать первая в Украине детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гольфу.

После послабления карантина в Украине, к гольфу присоединились еще больше людей, ведь гольф - это игра на свежем воздухе, где хранится дистанция между спортсменами.

Партнерами соревнований стали автомобильные бренды Jaguar Land Rover, а также AnexGolf, OTP Private Banking и Edem Medical Resort and Spa.

Напомним, 8 сентября Всеукраинская Федерация гольфа провела заключительный турнир среди женщин в сезоне.