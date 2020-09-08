"Женщина и гольф" – за 5 лет существования Открытых женских турниров эти два понятия стали неразделимыми. 2020 стал годом стремительного развития женского гольфа в Украине и установления многочисленных рекордов. На сегодня в отечественном гольфе 30% – женщины. Об этом сообщает Всеукраинская Федерация гольфа.

"Всеукраинская Федерация гольфа активно развивает гольф в разных направлениях: профессиональный, детский, инклюзивный, юниорский и отдельным фокусом нашей деятельности является женский гольф. В этом году был введен ряд инициатив и программ, которые способствовали стремительному росту гольфистов в Украине, среди которых большой процент – женщины. Для нас ориентиром достижений является количество спортсменок и их результаты", – говорит Виталий Хомутынник, Президент Всеукраинской Федерации гольфа.

К женским турнирам охотно приобщаются мужчины и играют в отдельном зачете, не исключением стал и Финал Open Ladies Golf Tour. В очередной раз турнир собирает рекордное количество гольфисток в одном раунде. Для 10 участников эти соревнования стали дебютным.

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"Здесь каждый находит свое. Кто-то борется за призы и победу, кто-то получает удовольствие от любимой игры, а кто-то играет первый в жизни турнир. Благодаря таким мерам и ряду других инициатив мы популяризируем женский гольф, разрушаем стереотипы о недоступности этого вида спорта и привлекаем новых игроков", – комментирует Елена Рудик, Член правления Федерации и Директор женских гольф турниров Open Ladies Golf Tour.

С каждым годом участницы играют лучше, а новички имеют возможность приобщиться к миру гольфа прямо во время соревнований. В рамках каждого турнира проходит Школа гольфа, где под руководством тренеров, женщины учатся азам игры. Все, кто продолжает заниматься, получают бесплатную аккредитацию от Всеукраинской Федерации гольфа.

По результатам соревнований победу в годовом зачете завоевала Марина Дяченко, второе место заняла Елена Мовчан, а третье место – Вероника Растворцева. По словам участников турнира, гольф – это спорт, который объединяет, помогает жить, не теряя фокус на главном, и дает возможность всегда чувствовать себя частью природы.

Напомним, в июле Всеукраинская Федерация гольфа провела Открытый Чемпионат Украины среди любителей. Эти соревнования длятся три дня и считаются ежегодным главным событием за весь гольф-сезон. А первые турниры после карантина организация провела 6 июня.

А в августе завершился III этап Open Ladies Golf Tour, который проходил при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа в харьковском гольф клубе Супериор.