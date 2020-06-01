Как развивается женский гольф в Украине

Автор: Мария Орлова, гольфистка

Впервые после ослабления карантина Всеукраинская Федерация Гольфа возобновила проведение турниров. На гольф-поле "Козин" собрались украинские гольфистки со всей страны. В поддержку спортсменок в отдельном зачете сыграли мужчины.

Мы с Мариной Дяченко играли во флайте с опытными гольфистами — Президентом Всеукраинской Федерации гольфа Виталием Хомутынником и Президентом гольф-клуба "Козин" Александром Яворским.

Именно благодаря Виталию и Александру мы с таким удовольствием прошли все 18 лунок одного из самых сложных гольф-полей, на которых я играла.

"Каждый раз, когда вижу, что гольфисток в нашей стране становится все больше и больше, а гольф-движение набирает обороты, чувствую колоссальный прилив энергии и осознаю, что весь путь, от маленькой идеи к масштабному гольф-туру, был не зря. Жаль, что Covid-19 немного изменил наши планы и темп, но теперь «полный вперед» к новым свершениям", — сообщила Елена Рудик, директор Open Ladies Golf Tour, член правления Всеукраинской Федерации Гольфа.

Читайте также: Федерация гольфа Украины провела первый турнир после ослабления карантина

После игры на драйвинг рейндже гольф-клуба "Козин" прошла торжественная церемония награждения.

"Ежегодная серия соревнований проходит в рамках программы Всеукраинской Федерации Гольфа по популяризации женского и детского гольфа, повышения спортивного мастерства игроков, сотрудничества и продвижения гольф-клубов и площадок для гольфа Украины. В этом году финал Open Ladies Golf Tour входит в календарь всемирных соревнований по гольфу европейской гольф-ассоциации EGA", — сказал Президент Всеукраинской Федерации Гольфа Виталий Хомутынник, приветствуя победительниц.

Победители турнира. Closest to the Pin: Мария Орлова. В специальном зачете в категории "Юниор" первое место заняла Анна Фрейдинова. Лучший Гросс выиграла Елена Мовчан. Победители турнира: 1 место — Елена Рудик (40 очков), 2 место — Марина Дяченко (39 очков), 3 место — Елена Мовчан (36 очков).

Open Ladies Golf Tour с каждым новым турниром собирает все больше девушек. Сегодня среди украинских гольфистов 36% — девушки. Всеукраинская Федерация гольфа реализовывает ряд программ для популяризации гольфа среди женщин и юниорок. В 2019 году в Секретариате и среди Членов правления Федерации стало больше представительниц прекрасного пола. Также был создан и Комитет по развитию женского гольфа.

В планах Федерации — привлекать все больше гольфисток и новичков к украинскому гольфу, и увеличить количество женщин-тренеров.