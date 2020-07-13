Национальное первенство в Чемпионате Украины по гольфу получили молодые гольфисты
Всеукраинская Федерация гольфа провела Открытый Чемпионат Украины среди любителей. Эти соревнования длятся три дня и считаются ежегодным главным событием за весь гольф сезон.
С 10 по 12 июля в харьковском гольф клубе "Супериор" собрались гольфисты со всей страны, сообщает пресс-служба Всеукраинской Федерации гольфа.
Каждый участник показал достойные результаты, лучшие - стали призерами. Победители Чемпионата Украины по гольфу 2020 получают спортивные звания и разряды, а результаты игроков учитываются в Мировом рейтинге по гольфу среди любителей (WAGR) и в Национальном рейтинге.
Национальное первенство среди мужчин получил Иван Маловичко, а среди женщин - Мария Федорович.
Специально приглашенным гостем Чемпионата стал Дэвид Керни - международный консультант Всеукраинской Федерации гольфа по развитию этого вида спорта. Он провел мастер-классы для тренеров Федерации, рассказал, как использовать инновационное оборудование TrackMan, что днями ранее Всеукраинская Федерация гольфа приобрела для тренировок гольфистов.
2020 стал годом перемен для украинского гольфа. Было введено ряд изменений для того, чтобы сделать этот спорт доступнее. Сегодня Федерация работает над развитием детского, женского, юниорского и инклюзивного гольфа. Была создана Национальная юниорская сборная по гольфу, также начала работать первая в Украине детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гольфу.
"В этом году Федерация сделала акцент на молодежи. Сегодня юниоры показывают хорошие результаты и даже опережают взрослых гольфистов. Именно в работе с молодым поколением мы видим перспективу. Поэтому, в дальнейшем будем работать над развитием, в том числе, детского и юношеского гольфа. И надеемся, что уже через несколько лет Украина будет иметь гольфистов, которые достойно представлять нашу страну на соревнованиях мирового уровня", - отметил Президент Всеукраинской Федерации гольфа Виталий Хомутынник.
За последний год количество гольфистов в Украине выросла вдвое. После ослабления карантина, к гольфу присоединились еще больше людей, ведь гольф - это игра на свежем воздухе, где сохраняется дистанция между спортсменами.