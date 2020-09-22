Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, ныне выступающий в супертяжелом дивизионе Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД).
Об этом сообщается на сайте телеканала "Интер".
В этот же ВУЗ поступил телеведущий телеканала Александр Данилевич. Он и рассказал, что ездил сдавать вступительные экзамены вместе с Александром Усиком.
"Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях. Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии", – отметил телеведущий.
В итоге, оба они стали студентами шестого факультета ХНУВД (права и массовых коммуникаций).
После экзамена именитым гостям провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках, познакомили с преподавателями, и даже пригласили поупражняться в стрельбе в тире, где проходят боевую подготовку будущие полицейские.
Сейчас Александру Усику 33 года, он уроженец Симферополя. Сейчас он готовится к поединку с британцем Дереком Чисорой, который предварительно запланирован на 31 октября на арене O2 в Лондоне.
Напомним, глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик не отступает, и хочет провести бой против чемпиона IBF, IBO, WBO, WBA британца Энтони Джошуа после своего поединка с Дереком Чисорой.