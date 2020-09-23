Бой Усика и Чисоры официально подтвержден
Украинский боксер в супертяжеловой категории Александр Усик в следующем месяце проведет бой против британца Дерека Чисоры. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
Бой пройдет 31 октября. Место проведения боя не указывается, но ранее сообщалось, что вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.
Напомним, Александр Усик заявил, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. По словам Усика, он понимает, когда нужно вовремя уйти из большого бокса.