Бой Усика и Чисоры официально подтвержден

Украинский боксер в супертяжеловой категории Александр Усик в следующем месяце проведет бой против британца Дерека Чисоры. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

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Бой пройдет 31 октября. Место проведения боя не указывается, но ранее сообщалось, что вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.