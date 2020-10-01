Умер легендарный нападающий "Шахтера" Сергей Ателькин

В возрасте 48 лет скончался легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин. Причина смерти бывшего футболиста пока не известна.

Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в Facebook.

"Сегодня утром пришло грустное сообщение – не стало легендарного футболиста "Шахтера" Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи – таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь – таким он был в жизни. Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории "Шахтера" и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям", – написал Палкин.

По информации директора телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова, смерть наступила в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за проблем с сердцем.

Ателькин выступал в составе "Шахтера" с 1990 по 1996 и 1999 по 2002 годы. В составе горняков он провел 265 поединков и забил 82 гола в ворота соперников. Вместе с командой футболист впервые завоевал чемпионство Украины в 2002 году, а также четырежды становился победителем Кубка страны.

Напомним, в июле на 66-м году жизни от тяжелой и продолжительной болезни умер тренер и легендарный защитник киевского "Динамо" Владимир Лозинский.