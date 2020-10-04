Великобритания может отказаться от проведения матчей Евро-2020 из-за коронавируса

Правительство Великобритании не исключает, что откажется от организации семи матчей чемпионата Европы-2020 по футболу, перенесенного на 2021 год, из-за коронавируса. Об этом заявил государственный секретарь по спорту Оливер Дауден, передает The Sun.

Он отметил, что очень надеется, что это го не произойдет, однако, учитывая непредсказуемость вируса, не может дать гарантий.

"Я очень надеюсь, что турнир пройдет. Но, учитывая этот вирус и его непредсказуемость, я не могу дать железной гарантии. Болельщики не захотят проведения турнира, если это будет небезопасно. Но если это будет безопасно, то, конечно, мы будем работать, чтобы выполнить обязательства", – сказал Дауден.

На данный момент на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне запланировано провести семь матчей: три игры группового этапа с участием сборной Англии, матч 1/8 финала, полуфиналы и финал.

"Мы планируем, исходя из этого, но этой зимой мы опять столкнемся с этой болезнью. Принимая решения, я буду в первую очередь руководствоваться здоровьем людей", – добавил Дауден.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был начаться 12 июня этого года. Из-за пандемии коронавируса организаторы турнира приняли решение отложить его проведение на один год. Формат проведения Евпр-2020 предусматривает проведение игр в разных странах. Планируется, что он начнется 12 июня 2021 года и пройдет в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.