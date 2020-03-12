Евро-2020 могут отложить на год, – СМИ
2020-03-12 17:55:00
Кроме того, матчи ЛЧ и ЛЕ могут перенести на неопределенный срок
УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает LʼEquipe со ссылкой на источники.
По данным издания, на следующей неделе УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год и о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.
В этот день состоится видеоконференция представителей всех 55 ассоциаций, членов правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, где будет обсуждаться ситуацию в связи с коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
- По состоянию на 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 124 825 человек.
- В Минздраве сегодня также заявили, что в Украине по-прежнему лишь один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
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