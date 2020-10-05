Букмекеры прогнозируют победу Франции в матче против Украины

В среду, 7 октября, состоится товарищеский матч сборных Украины и Франции. Футболисты встретятся на стадионе “Стад де Франс”, который расположен в Сен-Дени, северном пригороде Парижа. Украинцам придется сыграть матч против чемпионов мира.

Букмекеры дают такие прогнозы: победа Франции - 1,25, ничья - 5,50-6,20, победа Украины - 12,50-13,00.

Отметим, что 7 октября состоится уже десятая встреча этих сборных на одном поле. Французы побеждали пять раз, украинцы - один. Еще три раза команды сыграли вничью. На этот раз тренером сборной Украины выступает Андрей Шевченко, а французской - Дидье Дешам.

Напомним, сборная Украины отправилась на товарищеский матч с Францией без футболистов "Шахтера" из-за вынужденной самоизоляции всей команды. А Париж и его пригороды стали зоной гиперопасности из-за второй волны COVID-19.