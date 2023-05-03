Фаната, светившего Мудрику в лицо лазером, арестовала полиция – СМИ

Украинскому полузащитнику светили в глаза зеленым лазером во время игры между "Арсеналом" и "Челси" на Emirates Stadium. Матч между лондонскими клубами состоялся 2 мая.

Полицейские Лондона арестовали 21-летнего болельщика, светившего лазерной указкой в лицо Михаилу Мудрику, украинскому полузащитнику "Челси". Об этом информирует 3 мая The Sun.

Задержанный подозревается в нарушении общественного порядка, а также несоблюдении запрета на посещение футбольных матчей. Болельщика, как информирует издание, уже взяли под стражу. Еще трое мужчин были арестованы по подозрению в распространении билетов.

По информации Metro, "Арсенал" подтвердил арест болельщика. Тренер "канониров" Микель Артета заверил, что клуб примет меры относительно нарушителя, который светил в Михаила Мудрика лазерной указкой. Такое поведение в клубе назвали "опасным и абсолютно неприемлемым", а также поддержали расследование полиции.

Во время матча "Арсенал" — "Челси" в Мудрика светили зеленым лазером

Инцидент произошел во вторник, 2 мая, на стадионе Emirates Stadium, где "Арсенал" принимал "Челси". В лондонском дерби победу одержали "канониры" со счетом 3:1. Михаил Мудрик на 71 минуте заменил аргентинца Энцо Фернандеса. Украинского футболиста освистали болельщики "Арсенала" во время его пребывания на поле, а в конце матча ему стали светить зеленым лазером.

Реакция Мудрика

Михаил Мудрик прокомментировал инцидент в Instagram. Он опубликовал фото с лазерным светом на лице и написал: "Все нормально".

Михаил Мудрик Фото: instagram/mmudryk10

Напомним, 15 января "Челси" объявил информацию о приобретении Михаила Мудрика за 100 млн евро. Сам 22-летний украинец заявил, что счастлив подписанию контракта с "синими" на 8,5 лет, а руководство английского клуба выразило надежду, что игрок придаст эффективности в атаке. Полузащитник сборной Украины по футболу подписал с "Челси" контракт на восемь с половиной лет. "Шахтер" получил за игрока 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.