"Добро пожаловать на Стэмфорд Бридж": "Челси" объявил о покупке Мудрика за 100 млн евро

22-летний украинец заявил, что счастлив подписанию контракта с "синими" на 8,5 лет, а руководство английского клуба выразило надежду, что игрок добавит глубины атакам.

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Лондонский футбольный клуб "Челси" объявил о приобретении у донецкого "Шахтера" 22-летнего украинского футболиста Михаила Мудрика. Трансфер вингера стал рекордным для украинского футбола — "синие" подписали спортсмена за 100 млн евро. Пресс-служба англичан сообщила о заключении контракта на своем сайте в воскресенье, 15 января.

Известно, что Мудрик подписал с "синими" контракт на восемь с половиной лет. "Шахтер" получит за игрока 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.

"Я так счастлив, что подписал контракт с "Челси"… Это огромный клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры. Я очень рад познакомиться со своими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться у (тренера "Челси") Грэма Поттера и его сотрудников", — рассказал игрок после подписания контракта.

[ + – ] Михаил Мудрик

Президент "Челси" Тодд Боли и совладелец клуба Бедхад Эгбали также заявили, что рады заключению сделки с "горняками", а талант Мудрика, по их словам, станет отличным дополнением к команде.

"(Мудрик) добавит глубины нашей атаке, и мы знаем, что его очень тепло примут в Лондоне", — говорится в заявлении.

Пресс-служба английского клуба называет Мудрика умелым и быстрым футболистом, который быстро заработал репутацию "одного из самых опасных атакующих игроков Европы в ситуациях один на один".

"Добро пожаловать на "Стэмфорд Бридж", Михаил!" — добавили в "Челси".

"Шахтер" в свою очередь поблагодарил Мудрика за игру и важные голы, а также пожелал удачи в Английской Премьер-лиге.

Ранее Фокус подробно писал о переходе Мудрика из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси". Отметим, что за игроком, по данным СМИ, также охотился другой гранд английского футбола — "Арсенал".

Тем временем журналисты сообщают о переходе лидера "Динамо" Виктора Цыганкова в испанский клуб-середнячок "Жирону" летом 2023 года.