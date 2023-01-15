"Ласкаво просимо на Стемфорд Брідж": "Челсі" оголосив про покупку Мудрика за 100 млн євро

22-річний українець заявив, що щасливий підписанню контракту із "синіми" на 8,5 років, а керівництво англійського клубу висловило сподівання, що гравець додасть глибини атакам.

Related video

Лондонський футбольний клуб "Челсі" оголосив про придбання донецького "Шахтаря" 22-річного українського футболіста Михайла Мудрика. Трансфер вінгера став рекордним для українського футболу – "сині" підписали перехід спортсмена за 100 млн євро. Пресслужба англійців повідомила про укладання контракту на своєму сайті у неділю, 15 січня.

Відомо, що Мудрик підписав із "синіми" контракт на вісім з половиною років. "Шахтар" отримає за гравця 70 мільйонів євро і ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси.

"Я такий щасливий, що підписав контракт з "Челсі"... Це величезний клуб у фантастичній лізі, і це дуже привабливий проєкт для мене на даному етапі моєї кар'єри. Я дуже радий познайомитися зі своїми новими товаришами по команді і з нетерпінням чекаю на можливість працювати і навчатися у (тренера "Челсі") Грема Поттера та його співробітників", — розповів гравець після підписання контракту.

[ + – ] Михайло Мудрик

Президент "Челсі" Тодд Болі та співвласник клубу Бедхад Егбалі також заявили, що раді укладенню угоди з "шахтарями", а талант Мудрика, за їхніми словами, стане чудовим доповненням до команди.

"(Мудрик) додасть глибини нашій атаці, і ми знаємо, що його дуже тепло приймуть в Лондоні", — йдеться у заяві.

Пресслужба англійського клубу називає Мудрика вмілим і швидким футболістом, який швидко заробив репутацію "одного з найнебезпечніших атакуючих гравців Європи в ситуаціях віч-на-віч".

"Ласкаво просимо на "Стемфорд Брідж", Михайле!" — Додали в "Челсі".

"Шахтар", у свою чергу, подякував Мудрику за гру та важливі голи, а також побажав удачі в Англійській Прем'єр-лізі.

Раніше Фокус докладно писав про перехід Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі". Зазначимо, що за гравцем, за даними ЗМІ, також полював інший гранд англійського футболу — "Арсенал".